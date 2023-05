Olivier Vandecasteele - Le gouvernement n'a pas fait usage du traité de transfèrement avec l'Iran

Ce traité avait été approuvé par la Chambre en juillet 2022 avant d'être suspendu par la Cour constitutionnelle. Il était finalement entré en vigueur en avril dernier, après le rejet des recours en annulation. Le travailleur humanitaire, détenu en Iran depuis le 24 février 2022, a été libéré et est en route vers la Belgique, a annoncé dans la matinée le Premier ministre, Alexander De Croo. Dans le même temps, le chef de la diplomatie iranienne a annoncé que la Belgique avait libéré de prison le diplomate iranien Assadollah Assadi, condamné pour terrorisme, et qu'il était sur le chemin du retour en Iran. C'est l'article 167 de la Constitution qui a été utilisé. Celui-ci stipule que le gouvernement ("le Roi") dirige les relations internationales. Dans ce cadre, il a été établi qu'il existait une menace imminente, grave et continue pour la sécurité belge. (Belga)