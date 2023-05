Pas de Salon de l'auto en 2024, annonce la Febiac

"Febiac a toujours eu comme objectif de proposer aux visiteurs une expérience qualitative et représentative. Les conditions n'étant pas réunies, le conseil a conclu à l'inopportunité de poursuivre les démarches pour 2024", indique la Febiac dans un communiqué. Selon L'Echo, l'importateur des marques Volkswagen, D'Ieteren Auto, n'a pas souhaité prendre part à l'événement, alors que Renault et Stellantis étaient plutôt partants. Le directeur de la communication de la Febiac, Gabriel Goffoy, a précisé que "la décision avait été motivée par l'impossibilité d'atteindre la part de marché (95%) représentée lors du salon 2023". Le responsable souligne également que cette décision n'aura pas d'impact sur le reste du fonctionnement de la fédération. "La Febiac ne dépend plus des revenus du salon", a-t-il expliqué. (Belga)