Permis d'urbanisme accordé pour le réaménagement du square Sainctelette à Bruxelles

Sainctelette est un carrefour important de la capitale. Historiquement, cette zone a toujours été stratégique avec la présence de la Senne, puis du canal. Le site relie d'ailleurs ses deux rives. Le carrefour est emprunté tant par les automobilistes que les cyclistes, mais aussi par les transports publics (bus et tram). Actuellement, Sainctelette est un carrefour saturé, inhospitalier et sale. Le projet adopté redessine les bandes de circulation et leur largeur. La priorité est accordée au maintien du trafic automobile hors des quartiers, et donc sur les grands axes. Il ne sera plus possible de couper la ligne de tram et le quai du commerce et le boulevard de Dixmude. Pour les transports publics, une véritable station de tram pourra ainsi être créée entre le parc Maximilien, la station de métro Yser et le boulevard de Dixmude. Les zones piétonnes seront élargies et les feux de signalisation seront coordonnés pour les traversées. La poste cyclable sécurisée de la petite ceinture sera prolongée et reliée à un nouveau passage pour les deux-roues le long du canal, sous le pont Sainctelette. L'objectif est aussi de créer une véritable "place" sur le pont, avec des matériaux homogènes, un mobilier urbain moderne, un nouvel éclairage et des arbres. Un total de 124 arbres est prévu dans le cadre de ce projet. (Belga)