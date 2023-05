Près de 40.000 participants attendus dimanche pour la 43e édition des 20 km de Bruxelles

Quelque 33.000 coureurs et 5.600 marcheurs seront présents sur la ligne de départ. Près de 500 équipes participeront également à la course, représentant de nombreuses entreprises et associations, qui profitent de l'occasion pour faire connaître leur cause. Le Premier ministre Alexander De Croo se trouvera notamment parmi les participants, au sein de l'équipe de la Croix rouge. Nouveauté cette année, les bouteilles en plastique des cinq ravitaillements en eau seront remplacées par des gobelets réutilisables, qui seront ensuite nettoyés et réutilisés lors des prochaines éditions. L'association Youth for Climate dénonce quant à elle le sponsoring de l'évènement par TotalEnergies, mis en cause pour la poursuite de ses activités dans le pétrole et le gaz fossile, ainsi que pour des projets au Yémen, en Afrique du Sud ou encore en Ouganda. "Les 20 kilomètres sont organisés par un syndicat d'initiative qui prend en otage des coureurs dans la mise en avant d'une entreprise qui se fait beaucoup trop de profit grâce aux énergies fossiles", a dénoncé la cofondatrice de l'association Adélaïde Charlier. Un appel à la mobilisation contre ce sponsoring durant la course a par ailleurs été lancé aux participants. Le jour de l'épreuve, des travaux auront lieu dans le tunnel Léonard. Le tunnel du Ring de Bruxelles (R0) sera complètement fermé à la circulation dans les deux sens et la circulation sera déviée via le carrefour Léonard et la E411 pendant toute la journée. L'organisation conseille dès lors aux participants qui souhaitent rejoindre le départ en voiture d'éviter le Ring Est de Bruxelles et la zone du carrefour Léonard. (Belga)