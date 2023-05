Talibans au pouvoir en Afghanistan - La répression des talibans envers les femmes pourrait relever d'un crime contre l'humanité

Depuis que les talibans ont saisi le pouvoir en août 2021, les femmes ont été écartées des rôles politiques, de la plupart des emplois de la fonction publique et de l'éducation au-delà de l'école primaire. Elles sont également obligées de se déplacer avec un chaperon masculin et de rester chez elles sauf en cas de nécessité, ainsi que de respecter un code vestimentaire strict. D'après le rapport d'Amnesty, ces restrictions draconiennes, associées au recours à l'emprisonnement, aux disparitions forcées, à la torture et à d'autres formes de mauvais traitements, pourraient constituer un crime contre l'humanité de persécution fondée sur le genre, au regard du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI). "Il ne fait aucun doute que ceci est une guerre contre les femmes, qui sont emprisonnées, soumises à des disparitions et torturées, notamment pour avoir dénoncé ces politiques et résisté à la répression", dénonce Agnès Callamard, secrétaire générale d'Amnesty International. L'analyse conclut par différentes recommandations concernant la manière dont la communauté internationale doit contribuer à lutter contre les persécutions liées au genre perpétrées par les talibans. Amnesty préconise notamment de renforcer le mandat du rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme en Afghanistan ainsi que de mettre sur pied un mécanisme international indépendant, chargé d'enquêter sur les crimes relevant du droit international. (Belga)