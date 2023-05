TC Namur - Six ans de prison pour une tentative de meurtre commise en pleine rue à Namur

Les faits ont eu lieu le 19 septembre 2021 vers 16h30 en face de la gare de Namur et ont été filmés par les caméras de vidéosurveillance de la ville. Une altercation est survenue entre deux amis, SDF tous les deux. La victime de la tentative de meurtre se trouvait en état d'intoxication alcoolique. Une discussion agitée a débuté avec une connaissance. L'auteur de la tentative de meurtre a donné le premier coup de la bagarre qui a éclaté. Dominé par son opposant, ce dernier a sorti un couteau à saucisson alors qu'il se trouvait au sol et a frappé son rival à 6 reprises, au cou, au bras, à l'épaule et à l'oreille, occasionnant une incapacité de 10 jours à sa victime. (Belga)