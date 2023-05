TC Verviers - Trente mois de prison pour atteinte à l'intégrité sexuelle et séquestration d'une femme

C'est la victime, âgée d'une trentaine d'années, qui avait alerté la police, expliquant par téléphone être retenue par un homme rencontré sur les réseaux sociaux et chez qui elle était allée pour regarder un film. Lorsqu'elle avait décidé de partir, la femme s'était rendu compte que le porte était fermée à clef. Le prévenu lui avait ensuite arraché son GSM des mains et l'avait plaquée contre le mur en tentant de l'embrasser de force, avait retracé le ministère public. Une fois qu'elle avait pu se libérer et récupérer son téléphone, la jeune femme s'était enfermée dans les toilettes pour contacter la police. À l'arrivée des forces de l'ordre, l'homme était en possession d'un long couteau qu'il dissimulait dans son short, avait ajouté la procureure du Roi. Lors de ses auditions, le prévenu avait avancé "être tellement content d'avoir pour une fois de la visite, qu'il ne voulait pas qu'elle s'en aille". La défense avait plaidé en faveur de mesures probatoires. Une ligne de défense suivie par le tribunal. (Belga)