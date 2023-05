Trooz: des conditions de circulation modifiées dès le 30 mai autour du pont de Prayon

"La circulation sera basculée sur la première partie du nouveau pont" et "sera limitée à une largeur de véhicule de 2,2 mètres", précise le service public wallon. Ce dernier ajoute qu'il mettra une déviation pour l'accès à la rue Laurentpré qui ne pourra plus être empruntée directement par les véhicules depuis la Grand'Rue (N61): "Les usagers, souhaitant se rendre rue Laurentpré, seront ainsi invités, depuis la N61, à prendre la rue du 8 mai (proche de la gare de Trooz) puis à longer les voies de chemin de fer jusqu'à la rue Laurentpré". Par contre, il mentionne que les piétons pourront bel et bien continuer à suivre leur trajet habituel pour parvenir à cette voirie sauf si d'éventuels travaux "concessionnaires" venaient à se produire. Dans ce dernier cas, les passants verront l'accès "à certaines zones situées aux abords du chantier" réduit "occasionnellement et ponctuellement". Une fois cette phase du chantier terminée, la deuxième partie du pont sera bâtie et des travaux de finitions et de voirie seront exécutés avant la réouverture normale des deux sens de circulation, indique l'organisme public. Le SPW promet que tout sera finalisé pour cet automne, "sous réserve des éventuels aléas de chantier et des conditions météorologiques défavorables". L'ouvrage a un coût de 2.566.253,85 euros, informe-t-il. Il a été rendu indispensable car l'ancien pont avait subi des dégâts structurels à la suite de la crue de la Vesdre à la mi-juillet 2021. (Belga)