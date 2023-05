Boxing Night Molenbeek - Mohamed El Marcouchi vainqueur par k.o pour sa rentrée après un an et demi d'absence

L'ex-champion Continental IBO des super-légers (entre 61,237 et 63,503 kg) a en effet remporté une 29e victoire, la 12e avant la limite, pour trois défaites. Il a battu par k.o au deuxième des six rounds le Géorgien Giorgi Gviniashvili, 32 ans, dont c'est la cinquième défaite consécutive sur 24, pour 14 victoires et un nul. Le Bruxellois de 35 ans était en même temps coorganisateur de la réunion essentiellement réservée aux amateurs, à l'exception de son combat. Cette victoire est peut-être la plus importante de la carrière d'El Marcouchi, vu qu'il aurait très probablement raccroché les gants en cas d'insuccès. Au lieu de cela malgré son âge avancé, il rêve toujours d'un grand titre et son nouveau manager, Mirco Giuliani, lui a promis de beaux combats à l'étranger. (Belga)