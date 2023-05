Bundesliga - Le Bayern sacré pour la 11e fois consécutive au bout du suspense et d'une année chaotique

Ce 'Meisterschale' ponctue une saison chaotique du Bayern. En janvier, le club perdait son emblématique capitaine Manuel Neuer, qui se fracturait le bas de la jambe lors d'une chute en skis. Le 23 mars, le club limogeait son entraîneur Julian Nagelsmann, alors qu'il se trouvait en tête du championnat et était encore en course en Ligue des Champions, où il avait remporté toutes ses rencontres, et en coupe d'Allemagne. Son successeur, Thomas Tuchel, commençait bien, avec une victoire 4-2 contre le Borussia. Mais la suite était plus compliquée: élimination en Ligue des Champions en étant impuissant face à Manchester City, élimination en DFB Pokal par Fribourg et ralentissement en championnat où, à deux reprises, Dortmund passait en tête, après la 29e et la 33e journée. La tension était palpable aussi dans le vestiaire, où l'altercation entre Sadio Mané - recruté pour remplacer Robert Lewandowski, parti à l'intersaison - et Leroy Sané provoquait une suspension du Sénégalais. Malgré cela, le 'Rekormeister' a réussi à se relever et à remporter de justesse, après une dernière journée haletante, le titre. Avec ses 14 buts, Serge Gnabry est le meilleur buteur du club en championnat, devant la pépite Jamal Musiala (12), qui a marqué le but du titre, et Eric Choupo-Moting (10). Avec onze titres consécutifs, le Bayern améliore un peu plus son record en ce qui concerne les cinq plus grands championnats européens. (Belga)