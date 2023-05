Championnats de Belgique de gymnastique - Victor Martinez et Erika Pinxten titrés en gymnastique artistique

Martinez a totalisé 79,350 points, récoltant 13,300 points au sol, 12,100 points au cheval d'arçon, 13,700 points aux anneaux, 14,700 points au saut, 13,700 points aux barres parallèles et 11,850 à la barre fixe. Yureck Van Eetvelt (Tk Kerels Waasmunster) a pris la deuxième place avec 72,050 points et Marceau Wiseur (Gym Club La Courtoise) la troisième avec 68,650 points. Chez les dames, Pinxten s'est imposée avec 49,450 points. Elle a engrangé 12,200 points au saut, 12,000 points aux barres asymétriques, 13,300 points à la poutre et 11,950 sol. Margaux Dandois (Oefening Geeft Kracht Duffe) s'est classée deuxième avec 45,050 points et Alice Francoy (Vaste Vuist Lauwe) troisième avec 42,450 points. L'an passé, Lisa Vaelen, absente cette année, s'était imposée. Les compétitions seniors en gymnastique rythmique et en gymnastique acrobatique auront lieu lundi. (Belga)