European Golden League - Les Red Dragons débutent par une victoire contre la Croatie

La Belgique est bien rentrée dans son match en remportant le premier set 25-17 avant de poursuivre sur sa lancée dans la deuxième manche, remportée 25-21. Les Croates ont ensuite réagi dans le troisième set (25-23) avant que les Red Dragons ne se reprennent dans le quatrième (25-23) pour débuter leur tournoi par une victoire. Versés dans le groupe B avec la Croatie, l'Ukraine et la Macédoine du Nord, les Red Dragons rendront visite aux Macédoniens le 31 mai avant de recevoir l'Ukraine le 3 juin. Ils accueilleront ensuite la Macédoine du Nord le 10 juin à Charleroi et se déplaceront ensuite en Pologne pour affronter l'Ukraine le 14 juin puis en Croatie le 18 juin. Pour cette édition 2023 de l'European Golden League, douze équipes ont été réparties dans trois groupes de quatre. Les trois vainqueurs de groupe disputeront le Final Four en plus du pays-hôte qui sera connu dans les prochains jours. Si le pays-hôte remporte son groupe, le deuxième de ce groupe sera qualifié pour le Final Four. La Tchéquie est la tenante du titre. (Belga)