F1 - GP de Monaco - Max Verstappen et les Red Bull plus rapides de la troisième séance d'essais libres

De nombreuses voitures ont choisi de rester au garage en début de session. C'est alors que Max Verstappen a établi son temps de référence, tout comme Sergio Pérez. Une fois les nouvelles gommes chaussées, le Danois Kevin Magnussen (Haas) a connu un problème moteur qui a nécessité l'entrée en piste de la safety car, avant que le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) ne sonne prématurément la fin de la session après s'être enfoncé dans la barrière au virage 5. Le Canadien Lance Stroll (Aston Martin) a réussi à établir le troisième temps (+0.166) avec le nouveau jeu de pneus avant que la session ne se termine. L'Espagnol Carlos Sainz, à près d'une demi-seconde de Verstappen (+0.485) dans sa Ferrari, et le Britannique Lando Norris dans sa McLaren (+0.620) ont complété le top-5. Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a terminé 7e, et Hamilton 8e tandis que le Français Pierre Gasly (Alpine) a accroché la 6e place. Sainz, puis Verstappen, s'étaient montrés les plus rapides lors des deux sessions de vendredi. Les qualifications auront lieu à 16h00, et la course se déroulera dimanche à partir de 15h00. Le Grand Prix de Monaco est la sixième manche du championnat du monde de Formule 1 2023, après que le Grand Prix d'Émilie-Romagne prévu le week-end dernier a été annulé à cause des intempéries. Max Verstappen est en tête du classement des pilotes avec 119 points, 14 de plus que Sergio Pérez. (Belga)