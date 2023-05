Festival de Cannes 2023 - La ministre de la Culture se dit "estomaquée" par le discours de Triet après sa Palme d'or

"Heureuse de voir la Palme d'or décernée à Justine Triet, la 10e pour la France! Mais estomaquée par son discours si injuste. Ce film n'aurait pu voir le jour sans notre modèle français de financement du cinéma qui permet une diversité unique au monde. Ne l'oublions pas", a-t-elle écrit sur Twitter. Le mouvement contre la réforme des retraites en France a été "nié et réprimé de façon choquante", a dénoncé la réalisatrice en recevant son prix pour son film "Anatomie d'une chute". "Le pays a été traversé par une protestation historique extrêmement puissante et unanime de la réforme des retraites", a-t-elle insisté. Elle a également critiqué la "marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend" et qui est en train "de casser l'exception culturelle française, cette même exception culturelle sans laquelle je ne serais pas là aujourd'hui". (Belga)