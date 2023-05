Festival de Cannes 2023 - La Queer Palm au film japonais "Monster"

Ce long-métrage du maître japonais Hirokazu Kore-eda, avec lequel il brigue samedi une seconde Palme d'or après "Une Affaire de famille" (2018), commence comme un drame sur le harcèlement en milieu scolaire, raconté depuis de multiples points de vue. Son intrigue évolue vers une relation d'amitié très étroite, voire d'amour, esquissée entre deux jeunes élèves, et filmée avec une grande pudeur, rappelant par certains aspects "Close", film du belge Lukas Dhont en compétition à Cannes l'an dernier. "Monster" était en lice parmi une dizaine de films, dont "Anatomie d'une chute" de Justine Triet ou "Le temps d'aimer" de Katell Quillevéré. Le jury était présidé cette année par l'acteur et réalisateur américain John Cameon Mitchell. Créée en 2010 par le critique Franck Finance-Madureira, la Queer Palm récompense chaque année un film et des courts métrages traitant des thématiques LGBT, "queer" ou féministes, parmi toutes les sélections cannoises. En 2022, elle avait été attribuée au long-métrage pakistanais "Joyland". (Belga)