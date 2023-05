France: décès à 100 ans d'une emblématique résistante à l'occupation nazie

"Odette Nilès représentait un siècle d'engagement et de liberté. Nous continuerons à porter son oeuvre de mémoire", a affirmé sur Twitter le chef de l'Etat français. Née le 27 décembre 1922 à Paris et membre des Jeunesses communistes à partir de 1940, elle distribue des tracts et participe aux manifestations pendant l'Occupation avant d'être arrêtée par la police française en août 1941. Elle est alors transférée dans un camp d'internement de Loire-Atlantique (ouest) où elle fait la rencontre d'un autre célèbre résistant communiste, Guy Môquet, à la veille de son exécution aux côtés de 47 autres prisonniers. A "la barrière", limite entre le camp des hommes et celui des femmes, elle lui promet un baiser qu'elle ne pourra jamais lui donner. L'ultime message de Guy Môquet est d'ailleurs pour Odette : "Je vais mourir (...) sans avoir eu ce que tu m'avais promis". Surnommée depuis "la fiancée de Guy Moquet", Odette Nilès avait ensuite été internée pendant plus de trois ans dans plusieurs camps jusqu'à celui de Mérignac, dans l'ouest de la France, d'où elle s'évade en 1944 pour rejoindre la Résistance à Bordeaux. Après guerre, Odette Nilès est restée toute sa vie fidèle à son idéal communiste et a milité pour les droits des femmes. "Elle n'a eu de cesse de transmettre aux enfants son histoire, notre histoire, et les valeurs de ces femmes et hommes à qui nous devons aujourd'hui notre liberté", a salué le secrétaire national du parti communiste français Fabien Roussel, ajoutant que la France perdait "une grande figure de la Résistance". (Belga)