Hypomeeting Götzis - Anna Hall en tête de l'heptathlon et menace le record du meeting de Nafi Thiam

Hall, 22 ans, a débuté par un chrono de 12.75 sur les 100m haies avant d'enchaîner avec un saut à 1m92 à la hauteur puis un lancer à 13m90 au poids. L'Américaine a terminé sa journée par un chrono de 22.88 sur 200m pour prendre la tête de l'heptathlon. Avec 4.172 points, elle devance la Polonaise Adrianna Sulek (3.936) et la Britannique Katarina Johnson-Thompson (3.930). Chez les messieurs, Jente Hauttekeete occupe la 9e place du décathlon après la première journée. Hauttekeete a commencé son décathlon par un chrono de 10.84 sur 100m avant un saut à 7m62 à la longueur et un lancer à 14m59 au poids. Il a ensuite franchi une barre à 2m09 à la hauteur puis réalisé un chrono de 48.96 sur 400m pour totaliser 4.312 points. Niels Pittomvils est lui 24e avec 4.041 points. Le Canadien Damian Warner occupe la tête du décathlon avec 4.531 points devant son compatriote Pierce Lepage (4.513) et l'Australien Ashley Moloney (4.497). (Belga)