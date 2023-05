Invasion de l'Ukraine - Joe Biden "extrêmement négatif" face au déplacement d'armes nucléaires vers le Bélarus

Le président du Bélarus Alexandre Loukachenko a affirmé jeudi que la Russie avait commencé à transférer des armes nucléaires vers son pays, concrétisant le déploiement annoncé en mars par Vladimir Poutine. Le lendemain, l'institut américain pour l'étude de la guerre (Institute for the Study of War - ISW) a observé que cette action de la part de la Russie ne signifiait pas pour autant que la menace nucléaire était plus élevée. Le think tank estime que la Russie est déjà à même de toucher plusieurs cibles avec des armes nucléaires. L'institut y voit plutôt la preuve que la Bélarus s'ancre davantage dans la sphère d'influence russe. L'organe reste d'avis que la Russie ne va pas procéder à des attaques nucléaires envers l'Ukraine ou d'autres. Jeudi, le Japon a condamné le déplacement d'armement nucléaire de la Russie vers le Bélarus. "En tant que seul pays qui a été attaqué par des armes nucléaires lors d'un conflit, le Japon n'acceptera jamais les menaces nucléaires de la part de la Russie, et encore moins leur utilisation", selon le chef du cabinet japonais, Hirokazu Matsuno. (Belga)