Jupiler Pro League - Robert Bauer quitte Saint-Trond libre de tout contrat pour Al-Taï, en Arabie saoudite

Bauer était arrivé en septembre 2021 à Saint-Trond, après l'expiration de son contrat à Tula en Russie. Depuis, il a disputé 49 matches pour le STVV, avec 1 but et 1 assist. Cette saison, sous l'entraîneur allemand Bernd Hollerbach, Robert Bauer a joué 26 rencontres, souvent titulaire dans le trio défensif central. Al-Taï est actuellement à la 8e place de la première division saoudienne, avec deux journées à jouer. Bauer retrouvera plusieurs joueurs ayant évolué en Jupiler Pro League dans son nouveau club: Guy Mbenza (ex-Cercle de Bruges et Antwerp), Collins Fai (ex-Standard) et Knowledge Musona (ex-Ostende, Anderlecht, Lokeren et Eupen). (Belga)