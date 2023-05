La Colombie veut apprendre le swahili

"La Colombie propose d'envoyer (en Afrique) des professeurs pour y enseigner l'espagnol. Et les pays concernés peuvent venir enseigner leur langue natale, en particulier le Kenya, avec le swahili, à l'attention des Afro-descendants ou à ceux qui voudront apprendre cette langue", a-t-elle dit. "Ceci est important pour la reconstruction des racines et de la mémoire historique", a-t-elle estimé lors d'une conférence de presse à Bogota, rapportée vendredi par la presse nationale. La vice-présidente faisait le bilan de sa récente et inédite tournée diplomatique de neuf jours en Afrique du Sud, au Kenya et en Ethiopie, dans l'objectif affiché de "renforcer la coopération Sud-Sud". A la tête d'une délégation d'un cinquantaine de personnes, Mme Marquez a signé, lors de ce déplacement, 17 accords de coopération touchant de nombreux domaines: visa, tourisme, commerce, éducation, culture... Cette tournée, comme de nombreuses interventions politiques ou déclarations de Mme Marquez ces derniers mois, a été vivement critiquée par la droite conservatrice, qui y a vu un gaspillage, ou encore un "safari", et a même exigé de connaître le coût du carburant utilisé. Le voyage a été en fait financé en partie par l'ONG Open Society, selon Mme Marquez. Quant au carburant, "j'ai voyagé dans d'autres endroits - en Europe, aux États-Unis - et lors de ces voyages, je n'ai pas vu de question sur le carburant", a fait remarquer la vice-présidente. "Cela s'est produit dans ce cas uniquement parce qu'il s'agissait du continent africain, et ici il y a un préjugé racial qui ne peut pas être dissimulé", a-t-elle rétorqué. (Belga)