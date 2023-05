Ladies European Tour - Belgian Ladies Open: classement après le deuxième tour

1. Maria Hernandez (Esp) 136=69-67 -8; 2. Diksha Dagar (Ind) 138=71-67, Clara Manzalini (Ita) 138=71-67; 4. Lily May Humphreys (Ang) 139=71-68, Patricia Isabel Schmidt (All) 139=71-68, Cara Gainer (Ago) 139=69-70, Chiara Noja (All) 139=69-70, Mireia Prat (Esp) 139=68-71, Yuri Onoshi (Jap) 139=68-71; 10. Elena Moosman (Sui) 140=73-67, Savannah De Bock am. 140=71-69, Charlotte Liautier (Fra) 140=70-70, Leonie Harm (All) 140=70-70, Manon De Roey 140=69-71, Olivia Cowan (All) 140=69-71, Noora Komulainen (Fin) 140=69-71; ...... 24. Celine Manche am. 143=70-73; 53. Sophie Bert am. 146=72-74: --------; 112. Diane Ballieux am. 154=80-74, Leslie Cloots 154=78-76 (Belga)