Ladies European Tour - Manon De Roey et Savannah De Bock côte à côte à la dixième place du Belgian Ladies Open

De Bock a commencé son deuxième tour avec un bogey. Cependant, la joueuse de 17 ans de niveau amateur a corrigé le tir et a ensuite réussi des birdies sur les trous 2, 6, 7 et 14 pour un tour en 69 coups. De Bock est immédiatement passé de la 29e à la dixième place. "Je profite de ce tournoi", a déclaré De Bock, tout sourire. "J'essaie d'apprendre le plus possible des autres joueuses qui ont beaucoup plus d'expérience. J'espère pouvoir participer encore plus à des tournois professionnels. En janvier 2024, je partirai pour l'Université de Géorgie où je pourrai combiner mes études avec le golf." De Roey, qui a débuté vendredi avec un tour en 69 coups et avec une sixième place, a terminé son deuxième tour avec deux coups de plus. Après trois birdies, elle a concédé deux bogeys sur ses quatre derniers trous. Outre De Roey et De Bock, Céline Manche et Sophie Bert ont également pu passer le cut. Après un premier tour en 70 coups, Manche a signé un deuxième tour en 73 coups pour terminer à la 24e place. Sophie Bert, qui a terminé avec 72 coups après son premier tour, a sorti un deuxième tour en 74 coups, ce qui s'est traduit par une 53e place au classement. Le duo De Roey et De Bock compte quatre coups de plus que l'Espagnole Maria Hernandez, seule en tête avec deux coups d'avance sur l'Indienne Diksha Dagar et l'Italienne Clara Manzalini. (Belga)