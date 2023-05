Les Belges à l'étranger - Augsbourg et Arne Engels perdent mais se maintiennent en Bundesliga

Dans ce duel crucial dans la course au maintien pour Augsbourg, c'est le Borussia qui prenait très rapidement les commandes avec un but de Luca Netz (4e). Hoffman portait la marque à 2-0 à quelques minutes de la mi-temps et Augsbourg se retrouvait à dix à quelques secondes du coup de sifflet après le carton rouge de Gumny. Arne Engels était titulaire pour ce dernier match de la saison et a été remplacé à la 81e minute. De son côté, Wolfsbourg s'est incliné à domicile face au Hertha Berlin (1-2) et a raté l'occasion de décrocher un ticket pour la Conference League en terminant à la huitième place. Le match a commencé sur les chapeaux de roues pour les Loups qui ont ouvert le score après seulement 2 minutes via Jakub Kaminski. Il fallait attendre la deuxième période pour voir le jeune Ibrahim Maza relancer le match en égalisant pour le Hertha (55e) qui prenait l'avance au marquoir moins d'un quart d'heure après sur un but de Marco Richter (68e). Casteels et Bornauw étaient titulaires pour Wolfsburg alors que Lukebakio n'était pas repris dans l'équipe berlinoise du jour. Enfin, le Bayer Leverkusen a pris une correction (3-0) en déplacement à Bochum qui a assuré son maintien en première division avec cette victoire. Noah Mbamba et Madi Nsosemo ont commencé sur le banc du côté de Leverkusen. Le premier est monté dans les dernières secondes de la rencontre à la place de Diaby. (Belga)