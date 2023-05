Les Belges à l'étranger - Avec un Romelu Lukaku buteur, l'Inter Milan valide son ticket pour la Ligue des Champions

Il n'a fallu que 40 secondes à Lukaku, sur un service de Lautaro Martinez, pour mettre les Intéristes aux commandes. Deux minutes plus tard, Nicolo Barella a donné deux buts d'avance à l'Inter (3e). Peu avant le repos, Mario Pasalic a réduit le score pour l'Atalanta (36e). Dans le dernier quart d'heure, Martinez a permis au club milanais de reprendre deux buts d'avance (77e) avant qu'André Onana ne redonne un peu d'espoir à l'Atalanta avec un but contre son camp dans les arrêts de jeu (90e+1). Au classement, l'Inter Milan valide son ticket pour la prochaine Ligue des Champions en confortant sa 2e place avec 69 points. L'Atalanta reste 5e avec 61 points et peut toujours rêver du top 4 si l'AC Milan, 4e avec 61 points, perd à la Juventus dimanche. (Belga)