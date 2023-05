Les Belges à l'étranger - Maastricht et ses Belges éliminés des playoffs de promotion par Breda

La qualification semblait acquise dès la première mi-temps pour Breda qui a pris une avance de trois buts au marquoir en seulement 18 minutes avec les buts d'Omarsson (20e), Agougil (29e) et Banzuzi (38e). Un troisième but qui avait mené à une interruption de match avec des débordements dans les gradins. A vingt minutes du coup de sifflet final, Maastricht réduisait en vain l'écart sur une réalisation de Rocha Livramento (68e). Réduit à dix, le NAC a planté un quatrième et dernier but dans le temps additionnel (90e+3). Parmi les huit Belges présents sur la feuille de match du côté de Maastricht, cinq étaient titulaires pour cette rencontre : Matthys, Van Helden, Waem, Labylle et Steuckers. (Belga)