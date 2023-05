Les Belges à l'étranger - Willem II et Elton Kabangu battu par le VVV Venlo et éliminé de la course à la promotion

Elton Kabangu (7e) a inscrit le but d'ouverture précoce et Jesse Bosch (22e) a doublé le score au marquoir quinze minutes plus tard. Le score aurait pu être de 3-0 mais le but de Kabangu a été annulé par le VAR à la 54e minute suite à une faute de main. Les visiteurs ont arraché la prolongation via Nick Venema (74e) avant de voir Ozcan Yasar offrir la qualification (120e+1). Le VVV jouera en demi-finale face à Almere City, qui a éliminé vendredi soir le FC Eindhoven grâce à une victoire 3-1 après prolongation. Anthony Limbombe, ex-Genk et ex-Club Bruges, avait permis à son club de rêver suite à un but à la 90e+4. (Belga)