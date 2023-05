LIV Tour - Thomas Pieters à la 28e place à Washington à l'issue du premier tour

Pieters, actuellement 37e au classement individuel du LIV Tour, a débuté le parcours du 14e trou, concédant un bogey et un double bogey d'entrée. L'Anversois de 31 ans s'est bien repris ensuite, compilant quatre birdies pour revenir sous le par avant de commettre une erreur sur le 12e trou pour finir par. Au classement du Washington DC Open, Thomas Pieters compte huit coups de retard sur son coéquipier américain chez les RangeGoats, Harold Varner III. À huit sous le par, celui-ci a deux longueurs d'avance sur son compatriote James Piot, et deux de plus sur quatre autres golfeurs. Les RangeGoats de Pieters partagent la tête avec les Iron Heads, grâce aux performances des Américains Harold Varner III et Talor Gooch, et celle de l'Anversois. Un autre Américain, Bubba Watson, fait également partie de l'équipe. (Belga)