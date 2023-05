LPGA Tour - Huit golfeuses européennes en phase finale du Match-Play de Las Vegas

La Suède emmène trois golfeuses en huitièmes de finale avec Anna Nordqvist, Maja Stark et Linn Grant. Celles-ci seront notamment accompagnées de l'Espagnole Carlota Ciganda, de la Suissesse Albane Valenzuela, de l'Irlandaise Leona Maguire et des Françaises Céline Boutier et Perrine Delacour. Pour une place en quart de finale, une confrontation européenne mettra aux prises Nordqvist et Valenzuela. Cinq Américaines, une Thaïlandaise, une Japonaise et une Équatorienne complètent le tableau. Aucune golfeuse sud-coréenne n'a réussi à atteindre la phase finale. (Belga)