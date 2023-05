RideLondon Classique - Fractures au poignet et à la mâchoire pour Elisa Balsamo, qui devra subir une opération

Balsamo, 25 ans, a chuté à deux reprises en début d'étape et a abandonné. Dans un premier temps, son équipe s'était montrée rassurante, mais les examens effectués à l'hôpital ont révélé les fractures "au scaphoïde gauche et aux mandibules gauche et droite". Elle sera opérée vendredi soir ou samedi. Championne du monde à Louvain en 2021, Balsamo a remporté Gand-Wevelgem et le titre national italien sur route en 2022. Cette saison, elle s'est adjugée deux étapes du Tour de Valence. (Belga)