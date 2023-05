Roland-Garros - Sorti du Top 100, Goffin a engagé un consultant : "Le moment de pousser pour remonter"

"Il n'y a aucune gêne à devoir faire les qualifs d'un Grand Chelem", a-t-il expliqué. "Au contraire. Si ça peut m'aider à avoir des matchs et à repartir vers le haut, je prends. C'est comme avec les Challengers. J'en ai joué deux cette année, et il y a eu un titre et une demi-finale. J'essaie de rester positif. Ce qui compte, c'est le niveau de jeu et le projet, avant le classement et les résultats. Je sais ce que j'ai encore dans la raquette. Et maintenant que je me sens mieux, c'est le moment de pousser pour remonter." Dans l'espoir de remonter, comme il le dit, David Goffin s'est adjoint récemment l'aide de Yannis Demeroutis, qui l'a accompagné à Rome et à Lyon. "Avec Germain (Gigounon, son coach, ndlr), on a demandé un peu d'aide", a-t-il raconté. "Après Madrid, je suis repassé deux jours en Belgique et je me suis entraîné à Thuin, dans le club de Yannis. J'ai bien aimé la façon dont cela s'est passé. Yannis est le premier coach que j'ai eu au centre de tennis-études à Mons. C'est aussi l'entraîneur avec qui j'ai commencé sur le circuit professionnel, à 18 ans. Il a accepté de rentrer dans le projet. Germain a toujours plein d'idées pour tenter de faire évoluer mon jeu. Yannis va chapeauter tout cela avec son expérience. Il va être le consultant, le mentor, de la cellule." (Belga)