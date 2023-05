Tour d'Italie - "Un moment à vivre, inoubliable" pour Primoz Roglic, nouveau maillot rose

"Ce n'est pas une histoire de victoire, c'est une histoire d'énergie. C'était un moment à vivre, un moment inoubliable", a expliqué le Slovène au micro de l'organisation. Alors qu'il avait refait une partie de son retard sur le maillot rose Geraint Thomas, Roglic a été victime d'un ennui mécanique qui semblait compromettre ses chances de victoire finale. "Ma chaine a sauté. Je ne me suis pas affolé, je l'ai remise et je suis reparti. Bien entendu, tu ne veux pas que ça se produise, mais je l'ai remise et je suis reparti. J'avais les jambes et le public m'a donné quelques watts supplémentaires. Je volais et me suis fait plaisir." Roglic compte à présent 14 secondes d'avance sur Thomas alors qu'il ne reste que la dernière étape, à Rome. "Il reste une journée, il faut rester concentré, l'écart est assez faible, mais ça a l'air bien", a conclu Roglic. (Belga)