Visite aux Etats-Unis du ministre chinois du Commerce afin de renouer le dialogue

Après avoir rencontré jeudi à Washington son homologue américaine, Gina Raimondo, Wang Wentao s'est rendu vendredi à Detroit, afin de discuter avec l'ambassadrice de la Maison blanche en charge du commerce, Katherine Tai, en marge d'une réunion ministérielle de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC). Dans un communiqué, Mme Tai a souligné avoir "discuté de l'importance des relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine et de poursuivre le dialogue" entre les deux principales puissances économiques mondiales. Comme lors de sa rencontre avec Mme Raimondo, l'agence d'Etat Xinhua a qualifié la rencontre de Detroit de "franche, pragmatique et profonde". Selon l'agence de presse, M. Wang a rappelé les inquiétudes de la Chine concernant les politiques commerciales américaines ainsi que sur Taïwan, avec laquelle les Etats-Unis négocient un traité de libre-échange. Comme Gina Raimondo la veille, Mme Tai a pour sa part rappelé les préoccupations américaines concernant les actions visant des entreprises américaines, après que la Chine a restreint ses achats en provenance du géant américain Micron, pour des raisons de sécurité. Les tensions sont vives entre les deux superpuissances qui se livrent une compétition acharnée, qu'elle soit diplomatique, militaire, technologique ou économique, et sont à couteaux tirés sur plusieurs terrains diplomatiques comme Taïwan et la Russie. Washington et Pékin ont toutefois repris contact à haut niveau ces dernières semaines.