World Triathlon Series - Marten Van Riel 12e et Claire Michel 20e, meilleurs Belges à Cagliari

Yee, déjà vainqueur en Sardaigne en 2022, a bouclé la distance olympique (1.500 m natation, 38 km vélo et 10 km de course à pied) en 1h36:28, avec 5 secondes d'avance sur le Néo-Zélandais Hayden Wilde et 36 sur le Français Léo Bergère. Le vainqueur de la manche d'ouverture à Abou Dhabi, a fait partie d'un large peloton de 23 cyclistes, avec Van Riel, arrivés ensemble à la deuxième transition. Le vice-champion olympique a lâché Wilde dans la quatrième et dernière boucle à pied, tandis que Van Riel, pour sa deuxième compétition depuis son retour de blessure, finissait 12e, à deux minutes du lauréat (1h38:28). Jelle Geens, qui avait manqué le bon groupe à vélo, a quitté la course en course à pied. Chez les dames, la victoire est revenue, en 1h46:43, à la Britannique Georgia Taylor-Brown, championne du monde en titre, s'imposant avec 24 secondes d'avance sur la Française Emma Lombardi et 53 secondes devant l'Américaine Taylor Spivey. Claire Michel, sortie 32e de l'eau à 53 secondes de la tête de course, a été reléguée dans un troisième groupe à vélo. Grâce à une bonne course à pied, la Bruxelloise est remontée dans le top 20, finissant à 3:13 de Taylor-Brown. Atteinte du coronavirus après sa course de Yokohama, il y a 15 jours au Japon, Valérie Barthelemy a tenu à s'aligner et finir la course en Sardaigne. Positionnée dans le deuxième groupe de poursuivantes à la fin du vélo, elle a fini 28e, à 5:02. (Belga)