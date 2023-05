WTA Strasbourg - Elina Svitolina renoue avec la victoire et remporte son 17e titre sur le circuit WTA

Svitolina remporte son premier trophée depuis sa victoire à Chicago en 2021. L'Ukrainienne avait renoué avec la compétition en avril après un an d'absence des circuits en raison d'une maternité et en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Elle décroche ainsi le 17e succès de sa carrière. Blinkova, 24 ans, a manqué une occasion de remporter un troisième tournoi sur le circuit après ceux de New Haven en 2021 et de Cluj-Napoca en 2022. (Belga)