Classement WTA - Elise Mertens garde la 28e place avant Roland-Garros, les autres Belges en léger recul

Mertens avait renoncé en dernière minute au tournoi de Strasbourg cette semaine en raison d'une épaule douloureuse. Dimanche, elle entamera Roland-Garros, "pas à 100% mais en état de jouer", contre la Slovaque Viktoria Hruncakova (WTA 136). Ysaline Bonaventure (WTA 84, -3) et Maryna Zanevska (WTA 89, -1) sont les deux autres Belges engagées dans le tableau du simple dames à Paris. Elles ont légèrement reculé, tout comme Alison Van Uytvanck (99e, -2) et Greet Minnen (120e, -1). Au sommet de la hiérarchie mondiale, la Polonaise Iga Swiatek, qui défendra son titre à Paris, devance la Bélarusse Aryna Sabalenka et l'Américaine Jessica Pegula. Le top-20 reste inchangé. L'Ukrainienne Elina Svitolina, victorieuse samedi à Strasbourg de son premier titre depuis son retour après une maternité, bondit de 316 places et est 192e. L'Italienne Lucia Bronzetti, qui a gagné à Rabat son premier titre WTA, passe du 102e au 65e rang. (Belga)