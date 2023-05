Des dizaines de milliers de manifestants demandent la démission du président serbe

Les manifestants se sont réunis pacifiquement devant le parlement et ont formé une chaine humaine près des locaux de la télévision publique RTS, a constaté un reporter pour l'agence de presse allemande dpa. Le média RTS est perçu comme l'organe du président Vucic et de son gouvernement, ce qui lui vaut d'être critiqué pour propager la propagande du pouvoir. La pression de la rue pour la démission du président, survient alors que M. Vucic a renoncé à diriger son parti au pouvoir, le parti progressiste serbe (SNS) vendredi soir. Il sera remplacé par un de ses fervents alliés, cependant, il n'a pas l'intention de se retirer de la présidence, ce qui rend la démission de son parti surtout symbolique. C'est l'actuel ministre de la Défense, Milos Vucevic qui va prendre sa relève. Il a été élu par les membres du parti lors d'un congrès samedi à Kragujevac, 110 km au sud de Belgrade. Le ministre était déjà vice-président du parti depuis 2016. M. Vucevic a été maire de la ville de Novi Sad, seconde plus grande ville du pays, de 2012 à 2022. Ses détracteurs l'accusent d'avoir géré la ville en favorisant les entreprises alignées au parti SNS. Le rassemblement samedi marque la quatrième manifestation successive après les tueries de masse dans une école et dans un village près de Belgrade. (Belga)