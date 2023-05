Euro d'aviron - Le deux de couple d'Andries et Vandenbussche 6e de la finale A

Andries et Vandenbussche, champions du monde et d'Europe chez les espoirs (U23), ont joué leur va-tout en partant rapidement. Ils pointaient à côté des favoris croates, les frères Sinkevic, au passage des 250 premiers mètres et étaient 4e aux 500m. Le Gantois de 20 ans et le Brugeois de 22 ans ont ensuite logiquement lâché prise. A l'avant Martin et Valent Sinkovic ont dominé le sprint final face à l'Italie et les Pays-Bas pour décrocher leur 23e médaille internationale et prolonger leur titre de l'an dernier, en 6:07.00. Les deux rameurs belges ont suivi 18 secondes plus tard, en 6e position, en 6:25.19. Tim Brys avait lui été éliminé pour le top 6 européen en demi-finale, battu sur le fil par le Néerlandais Leonard van Lierop, futur surprenant champion d'Europe devant le champion olympique grec Stefanos Ntouskos et le champion du monde allemand Oliver Zeidler. Dans sa finale B, le Gantois, ancien poids légers, 5e des JO de Tokyo en compagnie de Niels Van Zandweghe, mais depuis lors passé en catégorie open, est passé en tête à 500 mètres de l'arrivée. Il a ensuite cédé devant l'emballée finale de l'Italien Davide Mumolo, vainqueur en 7:01.95, moins d'une seconde devant le Belge. Vendredi, le 3e bateau belge engagé, le deux de couple poids légers composé de Marlon Colpaert et Niels Van Zandweghe, avait remporté la finale C de leur discipline, soit une 13e place finale. (Belga)