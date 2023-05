Flandre: appel à protéger les friteries les plus typiques

La Communauté flamande a reconnu la culture du "fritkot" en 2014. La Fédération Wallonie-Bruxelles a fait de même en 2016. Au printemps 2017, c'était au tour de la Communauté germanophone et de la Région bruxelloise. L'agence flamande du patrimoine examine actuellement quelles "baraques à frites" pourraient être reconnues comme monuments, au même titre que des églises ou des châteaux. "Les friteries contribuent à définir le paysage urbain de nos villages et de nos villes", souligne le ministre Diependaele (N-VA). "Je veux impliquer activement les autorités locales flamandes dans l'identification des friteries les plus historiques. Il n'est évidemment pas question de tout protéger. Nous ne choisirons que les vraies petites perles", explique-t-il. Pour être reconnue comme historique, la friterie devra avoir connu une certaine tradition et avoir été exploitée depuis 1985 ou plus tôt. (Belga)