Grave accident de la circulation à Péruwelz

Le bâtiment, qui a été déstabilisé, a été évacué. Les locataires ont été relogés par la Ville, ont indiqué les hommes du feu. Les services de secours de Wallonie picarde avaient été alertés d'un accident vers 4h00 du matin. Un véhicule de désincarcération, deux ambulances, un SMUR et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place. Après avoir heurté un rond-point directionnel situé au centre de la Neuve Chaussée, une voiture a décollé et est allée percuter le pignon d'une proche maison. Le véhicule a terminé sa course sur le toit. "Les deux occupants, deux hommes âgés d'une trentaine d'années, ont dû être désincarcérés. On déplore un blessé grave et un blessé plus léger", précise le lieutenant John Michel qui a dirigé l'intervention. "Une des victimes souffre de plusieurs fractures. La seconde, qui avait des douleurs dans la nuque et le ventre, devra passer des examens. Tous deux ont été admis au service des urgences du centre Union du ChWapi de Tournai", précise l'officier. Lors de la collision, la voiture a également détruit un coffret extérieur de distribution du gaz de ville. "Le bâtiment impacté est une maison unifamiliale transformée en deux appartements. Le bâtiment a souffert. Suite au problème de gaz et de stabilité, cette maison a dû être évacuée. Un ingénieur devra passer et évaluer les dégâts. Le bourgmestre, Vincent Palermo, s'est rendu sur les lieux de l'accident. Les sinistrés ont été pris en charge et relogés par la Ville de Péruwelz. (Belga)