Hockey Pro League - Les Red Lions s'inclinent 3-1 devant la Grande-Bretagne, leader de Pro League

Remontée à la 1re place mondiale après son succès de vendredi 2-1 sur l'Inde, la Belgique a perdu pied en fin de 1er quart-temps, encaissant 2 buts en 2 minutes de temps. Deux goals de plein jeu inscrits par Stuart Rushmere (13e) et Jack Waller (14e). Nicholas Bandurak a accentué l'écart sur un penalty-corner (pc), tiré à l'ancienne (28e), pour mener 3-0 à la mi-temps. Trop peu agressifs et conquérants, les joueurs de Michel van den Heuvel ont réagi en seconde période, réduisant le score sur pc, via Tanguy Cosyns (33e). Malgré une série de 5 pc forgés en fin de 3e quart, les Belges n'ont pu poursuivre leur remontée. Au classement, après 6 matchs, la Belgique, qui devrait redescendre au 2e rang mondial après ce revers, pointe toujours à la 7e place avec 9 points. Elle concède 16 unités à la Grande-Bretagne (25 pts), leader depuis samedi et sa victoire 4-2 sur l'Inde. Toujours à Londres, les Red Lions joueront leurs 7e et 8e matchs de Pro League contre l'Inde le vendredi 2 juin et la Grande-Bretagne le dimanche 4 juin. Les champions olympiques préparent l'Euro de Mönchengladbach, fin août en Allemagne, où le champion d'Europe sera automatiquement qualifié pour les JO de Paris. (Belga)