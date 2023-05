Incendie mortel au cours de la nuit de samedi à dimanche dans la région d'Ath

Les services de secours de Wallonie picarde ont été avertis dimanche, à 04h00 du matin, qu'un incendie s'était déclaré dans une habitation située le long du chemin du Pic au Vent à Isières, dans l'entité d'Ath. Deux autopompes, un camion-échelle, deux camions-citernes, une ambulance et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux. Le feu s'est déclenché dans une maison à quatre façades composée d'un rez-de-chaussée et d'un étage. "Ce genre de villa avait une très longue façade, un bâtiment situé à la perpendiculaire de la route. A notre arrivée, le rez-de-chaussée et une partie du premier étage étaient déjà embrasés. L'incendie était très violent", précisait ce dimanche matin le capitaine Eric Stasik, qui a dirigé l'intervention. "Deux personnes étaient sorties seules du brasier. Un homme a été légèrement brûlé et admis en milieu hospitalier. La seconde personne est indemne. Ce n'est que lorsque l'incendie a été circonscrit que nous avons retrouvé un corps sans vie dans une chambre du rez-de-chaussée, là où le feu a pris. La victime est un homme âgé de 50 ans", indique l'officier. Les pompiers sont restés sur place jusqu'à 05h50 du matin. Une enquête est en cours afin de déterminer les causes exactes de l'incendie. (Belga)