Jupiler Pro League - L'Union arrache le partage à l'Antwerp, le titre se décidera lors de la dernière journée

Vincent Janssen (14e) a donné l'avantage à l'Antwerp. Réduits à dix après le rouge reçu par Senne Lynen (57e), les Unionistes ont égalisé grâce à une frappe de Cameron Puertas déviée dans son but par Arthur Vermeeren (80e) Les deux équipes comptent le même nombre de points, 46, mais au moment de la division des points par deux après la phase classique, ceux de l'Union avaient été arrondis à l'unité supérieure, contrairement à ceux de l'Antwerp, qui a dès lors l'avantage en cas d'égalité. A 18h30, Genk (42 points) peut revenir dans la course lors de son déplacement au Club Bruges (33). Lors de la dernière journée, le 4 juin, l'Union recevra Bruges et l'Antwerp se rendra à Genk. (Belga)