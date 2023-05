Jupiler Pro League - Mark van Bommel déçu du but encaissé : "Je ne peux pas blâmer mes joueurs"

"Il n'est pas nécessaire de faire une analyse approfondie", a lancé l'entraîneur néerlandais. "Nous pourrions être champions, mais nous ne le sommes pas. Ce sont les faits. Nous avions un bon plan et les joueurs l'ont bien exécuté. Je ne peux pas les blâmer. Nous méritions de prendre les devants et l'Union n'avait aucune occasion. Le 1-1 n'était même pas vraiment une, mais ça n'a plus d'importance maintenant. C'est vraiment dommage. Après l'égalisation, on avait encore dix minutes. On a continué à y croire, il faut avoir un peu de chance durant ces moments-là mais il n'y avait rien." Van Bommel était satisfait de la performance de ses hommes. "Nous n'avons commis aucune erreur, à part le but encaissé", a-t-il noté. Il semble que l'Antwerp cherchait à consolider sa légère avance au score. Un avis qui n'est pas partagé par Van Bommel. "On a bien cherché à planter un deuxième but. C'est parfois plus difficile contre dix joueurs que contre onze. L'adversaire recule encore plus. Je n'ai certainement pas choisi de garder le 1-0." (Belga)