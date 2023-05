Lawrence Okolie perd son titre WBO des lourds-légers au profit de Chris Billam-Smith

Billam-Smith s'est imposé par décision des juges 112-112, 116-107 et 115-108 et a infligé à Okolie sa première défaite après 19 victoires professionnelles, dont 14 par K.O. Okolie, 30 ans, était champion du monde WBO des lourds-légers depuis 2021 et avait défendu trois fois son titre avec succès. Billam-Smith, 32 ans, a obtenu samedi sa 18e victoire professionnelle (12 par K.O.). (Belga)