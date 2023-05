Les Belges à l'étranger - L'AC Milan s'impose à la Juventus et se qualifie pour la Ligue des Champions

Assuré du top 4 en cas de partage, l'AC Milan a pu compter un but d'Olivier Giroud en fin de première période (40e) pour prendre les trois points et composter son ticket pour la prochaine Ligue des Champions tout comme Naples, champion, l'Inter Milan et la Lazio Rome. Quatrième avec 67 points, le club milanais ne peut plus être rejoint par l'Atalanta, cinquième avec 61 points. Retombée à la 7e place après sa pénalité de 10 points, la Juventus est elle assurée d'être européenne la saison prochaine. Avec deux points de retard sur l'Atalanta et un sur l'AS Rome, 6e, la Vieille Dame peut encore croire en une qualification pour l'Europa League. (Belga)