Ligue de Diamant - Eliott Crestan termine à la 4e place du 800m à Rabat

Crestan, 24 ans, a signé un chrono de 1:45:37, à un peu plus d'une seconde de son record personnel fixé à 1:44.24, pour son premier 800m de la saison. La victoire est revenue au Kényan Emmanuel Wanyonyi en 1:44.36 devant son compatriote Wyclife Kinyamal (1:44.73) et le Français Benjamin Robert (1:45.04). Sur 1.500m, Ismael Debjani a rapidement été détaché du groupe de tête et a finalement décidé d'abandonner. Le champion olympique norvégien Jakob Ingebrigtsen s'est imposé en 3:32.59. Dans les autres disciplines, de nombreuses meilleures performances de l'année ont été réalisées. Devant son public, le Marocain Sofiane El Bakkali a couru son 3.000 m en 7:56.68, soit le huitième chrono de tous les temps. À la hauteur, l'Ukrainienne Yaroslava Mahuchikh, qui vit à Heusden-Zolder, a réalisé un saut à 2m01. L'Éthiopienne Gudaf Tsegay a bouclé le 1.500m en 3:54.03 et la Cubaine Leyanis Perez Hernandez a sauté à 14m84 au triple-saut. Sur 200m, la Jamaïcaine Shericka Jackson s'est montrée la plus rapide en 21.98 et sur le 100m messieurs, l'Américain Fred Kerley est passé sous les dix secondes en 9.94. (Belga)