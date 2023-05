LIV Tour Golf - Thomas Pieters passe de la 28e à la 33e place à Washington DC

Pieters, qui a débuté la parcours au septième trou, a concédé un bogey aux trous dix et quinze, et a réussi un birdie au treizième trou. Avec 73 coups, un au-dessus du par, il a réalisé le moins bon score de son équipe RangeGoats GC, dont font partie les Américains Bubba Watson, Talor Gooch et Harold Varner III. Au classement par équipe, RangeGoats GC est à la deuxième place avec un score de -15. L'équipe Torque GC occupe la tête avec dix-huit sous le par. (Belga)