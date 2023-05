Magnette n'exclut pas une cure d'opposition au fédéral

M. Magnette et le président de la N-VA Bart De Wever avaient discuté en 2019 pendant la période de formation du gouvernement, et avaient été nommés par le Roi pour une mission de préformation à l'été 2020. "On n'a trouvé aucun accord, il y a eu un respect mutuel, c'est tout, mais on n'a trouvé et on ne trouvera jamais aucun accord", a résumé ce dimanche le socialiste. Après les élections de 2024, "on fera tout pour éviter la N-VA, qui est un parti confédéraliste de droite". "Je ne vais pas au pouvoir juste pour le plaisir d'y aller. Il faut un projet et pouvoir réaliser des choses. Sans cela, je n'exclus pas d'aller dans l'opposition", a ajouté le président du premier parti francophone. (Belga)