Météo - Dimanche ensoleillé mais avec quelques nuages

La journée sera encore relativement ensoleillée avec quelques nuages de haute et de moyenne altitude et, dans l'intérieur des terres, l'un et l'autre cumulus. Les maxima varieront entre 17 ou 18 degrés en bord de mer, 22 à 24 degrés dans le centre et 25 degrés dans l'extrême sud. Le vent se renforcera au fil des heures pour devenir modéré de secteur nord­-est, et même assez fort de nord­-nord­-est en bord de mer. (Belga)