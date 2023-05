Météo - Un temps plus frais mais toujours ensoleillé pour le début de semaine

Dimanche, le ciel restera peu nuageux, brume et nuages bas attendront la nuit pour s'installer, surtout en Ardenne. Le vent de nord-est restera modéré dans les terres, et pourra être parfois fort à la Côte. Lundi, le réveil se fera sous un soleil radieux, mais des voiles d'altitude atteindront rapidement le pays, depuis le nord et l'est. Il en sera de même mardi. Les températures maximales varieront de 14° à la mer à 21-22° en Gaume. Les températures se réchaufferont dès mercredi, sous un franc soleil, pour atteindre 18° au littoral et jusqu'à 25° dans le sud du pays jeudi. (Belga)